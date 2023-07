Il y a plus d'avortements sur Vaud et Genève qu'ailleurs en Suisse

Avec respectivement 10,1 et 9,1 cas pour 1000 femmes, Genève et Vaud distancient assez largement tous les autres cantons du pays. C’était déjà le cas les années précédentes. Suivent Zurich avec huit cas et Glaris avec 7,5. En queue de peloton on retrouve Appenzell Rhodes Intérieures (2,9) et Obwald (1,8). Au total et dans tout le pays, il y en a eu 11’053. Selon Santé Sexuelle Suisse, les procédures pour y parvenir doivent d’ailleurs être améliorées.