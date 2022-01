Suisse : Les intoxications en hausse chez les jeunes l’an dernier

Tox Info Suisse a recensé près de 40’000 annonces pour des intoxications en 2021. Les moins de 16 ans sont particulièrement exposés à ce risque.

Les enfants ont été les principaux concernés (53%), dont 83% en âge préscolaire. Comme chaque année, les médicaments et les produits ménagers ont fait l’objet des intoxications les plus fréquentes (voir tableau ci-dessous). Les intoxications infantiles sont typiquement accidentelles, tandis que celles chez les jeunes adultes et adultes sont avant tout volontaires: pour la plupart des tentatives de suicide (70%) et des abus de substances (14%).