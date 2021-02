1. 1886 – L’automobile

Le Tricycle de Carl Benz offre de la place pour deux personnes. Schepers_Photography - stock.adobe.com

De nombreuses inventions sont en lien direct avec l’automobile. Mais qui a inventé l’automobile, au juste? C’est Carl Benz. Quand il a traversé les rues de Mannheim en pétaradant avec son véhicule à moteur en 1886, l’ingénieur a littéralement fait fuir les piétons. Cette machine infernale à un cylindre de 0,8 ch, capable d’atteindre une vitesse de 18 km/h générait alors une grande méfiance. Même l’empereur Guillaume II ne semblait pas très enthousiaste à l’égard de cette invention, qu’il a d’ailleurs dénigrée en déclarant: «Je crois au cheval. L’automobile n’est qu’un simple phénomène passager».

2. 1908 – L’essuie-glace

Pour avoir une vue dégagée, il a fallu apporter bien des améliorations au tout premier essuie-glace. Daimler AG

Son frère, le prince Henri de Prusse, en revanche, était un passionné d’automobile. C’est d’ailleurs lui qui a personnellement fait avancer les choses en inventant l’essuie-glace. Bien que le premier brevet allemand ait été accordé à l’automobiliste au sang bleu en 1908, ce dernier n’est toutefois aujourd’hui pas considéré comme son unique inventeur. Car, l’idée d’une meilleure visibilité avait émané de l’esprit d’une Américaine, trois années plus tôt. Mary Anderson avait esquissé un dispositif manuel pour maintenir le pare-brise dégagé et avait fait fabriquer un prototype. Deux ans plus tard, l’entrepreneure avait tenté de vendre les droits, mais son idée était tombée aux oreilles de sourds dans tout Detroit. Après l’expiration du brevet en 1920 et avec l’essor de l’industrie automobile à l’étranger, les essuie-glaces basés sur le modèle d’Anderson sont devenus des équipements standard.

3. 1935 – Le phare rétractable

La Cord 810 fait partie des automobiles les plus innovantes de l’histoire américaine. classicdriver.com

Pantalons à pattes d’éléphant, Led Zeppelin et phares rétractables font partie de la «sainte trinité» de la cool attitude des années 1970. Que ce soit chez Saab, Volvo, Mazda, Ferrari ou Porsche, pratiquement aucun constructeur n’a fait l’impasse sur les phares escamotables. Par contre, chez le pionnier de l’éclairage, Cord, les phares rétractables étaient à nouveau dépassés, à l’époque. Pour autant la Cord 810, dévoilée en 1935, était la première voiture à phares rétractables à l’aide d’une manivelle, un mécanisme adapté des feux d’atterrissage des avions. À propos, en 1937, la voiture pionnière a été dotée d’un compresseur et faisait du 160 km/h. Malheureusement, la transmission était encore plus compliquée que le V8 à compresseur, c’est pourquoi Cord a très vite été vouée à disparaître.

4. 1948 – La ceinture de sécurité

La Tucker ‘48 était l’unique modèle du constructeur automobile américain et le premier équipé de la ceinture de sécurité. topgear.com

En 1902, c’est-à-dire la même année dans laquelle Mary Anderson a inventé l’essuie-glace, la ceinture de sécurité a vécu, de manière tragique, son baptême du feu dans une Baker Torpedo, une voiture de course électrique. En voulant établir un record de vitesse sur Staten Island, le véhicule capable d’atteindre 120 km/h a foncé sur un groupe de spectateurs, faisant deux victimes. Le pilote et son co-pilote en sont sortis indemnes. Ce n’est que 45 ans plus tard que la première voiture équipée de ceintures de sécurité de série n’est sortie d’usine et non, il ne s’agissait pas (encore) d’une Volvo, mais de la Tucker’48 du constructeur du même nom, Preston Tucker. Avec seulement 51 exemplaires écoulés, ni la marque, ni la ceinture de sécurité n’ont réussi la percée tant espérée. Ce n’est que dix ans plus tard que Volvo a équipé sa 544 de ceintures de sécurité à trois points de série. En Suisse, on ne voulait alors toujours pas en entendre parler. Ce n’est qu’en 1981 que le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire, à l’issue d’une votation populaire.

5. 1951 – L’injection directe

La Superior 600 d’Oldsmobile consommait en moyenne 7,5 l/100 km de mélange deux temps et était la première voiture avec injection directe. ONordsieck, commons.wikimedia.org

L’une des légendes automobiles portées aux louanges répond au nom de Mercedes 300 SL, une star qui, devant tant de reconnaissance, finirait par croire elle-même qu’elle a apporté les portes en élytres, le capitonnage à carreaux et l’injection directe à essence au monde de l’automobile. En ce qui concerne ce dernier point, il est prouvé que ce n’est pas le cas, puisque dès 1951, le constructeur automobile Gutbrod avait injecté le mélange deux temps de sa Superior 600 directement dans les cylindres. Par rapport au modèle précédent avec carburateur, la nouvelle technologie a permis de réduire la consommation et d'augmenter la performance de 20% respectivement.

6. 1961 – Le turbo

Quelque 10’000 exemplaires de l’Odsmobile Jetfire ont été produits. Mecum.com

Imaginez que vous participer à «Qui veut gagner des millions?» et que la question à 300’000 euros s’intitule: «Quel est le premier constructeur automobile à avoir équipé un moteur de voiture d’un turbo?». Parmi les réponses possibles: A: BMW; B: Porsche; C: Oldsmobile; D: SAAB. Si, comme l’auteur, vous hésitez entre les modèles allemands BMW 2002 turbo et 911 turbo, vous faites fausse route. La bonne réponse est: C. Bien que les voitures américaines soient connues pour leurs moteurs à gros bloc, le turbo a célébré sa première outre-Atlantique, plus précisément dans le Michigan. Là-bas, Oldsmobile en équipait ses Jetfire dès 1961. Ce n’est que douze années plus tard que BMW a suivi avec sa 2002.

7. 1965 – La transmission intégrale

La Jensen FF était entraînée par un moteur huit cylindres 6,3 litres de 325 ch. Mecum.com

Quand le constructeur d’Ingolstadt parle de son Audi Quattro, il l’appelle affectueusement son modèle de référence. Mais côté vérité, on semble néanmoins prendre les choses un peu plus à la légère. Car, d’après les manuels historiques, la puissance de la Jensen FF, une voiture au nom danois, à la technologie américaine, au design italien et au façonnage britannique était déjà répartie sur les quatre roues dès 1965. Tant de technologie a son prix. La Jensen FF surnommée Interceptor (l’intercepteur) coûtait deux fois plus qu’une Porsche 911 ou qu’une Jaguar Type E. Les mauvaises langues disaient: «Pourquoi James Bond conduit-il une Aston Martin?» – «Parce qu’il ne peut pas se payer une Jensen Interceptor.» Jimmy Hendrix et Frank Sinatra, en revanche, n’ont eu aucun problème de financement. Tous deux comptaient le puissant V8 de 385ch dans leur parc automobile.

8. 1981 – L’airbag

L’airbag côté conducteur et la ceinture de sécurité côté passager coûtaient à l’époque 1525 DM, soit l’équivalent de 840 francs en option. Daimler AG

Le nom de Walter Linderer ne vous dit sans doute rien et pourtant tout le monde connaît son invention. C’est avec une description de trois pages et un croquis réalisé à la main, sur lequel on voit un homme portant un haut-de-forme devant un sac gonflé, qu’il a déposé le brevet de l’ancêtre de l’airbag à l’Office allemand des brevets. Peu après l’approbation du brevet, il était toutefois clair que la transposition de son idée dans la pratique ne serait pas réalisable. Car le sac mettait trop de temps à se remplir d’air comprimé. L’Américain Harry A. Bertrand peut témoigner d’un échec comparable. Son problème était qu’en cas de collision, les six coussins d’air prenaient tellement de place dans l’habitacle qu’ils menaçaient d’étouffer les occupants du véhicule.

C’est ainsi que l’idée de freins à suspension pneumatique a, dans un premier temps, été abandonné, jusqu’à ce que le président américain de l’époque mette en place une loi stipulant que les véhicules neufs devaient dorénavant être équipés de systèmes de protection automatiques des occupants. Alors que General Motors s’est vu obligé de retirer du marché ses airbags et les véhicules des gammes de modèles Oldsmobile, Buick et Cadillac en raison de divers accidents, l’heure de gloire avait sonné pour Daimler-Benz AG. Le système de protection annoncé par le constructeur de Stuttgart est considéré comme le premier airbag opérationnel. Il n’est donc pas étonnant que la Mercedes Classe S ait été la première voiture européenne, avec un airbag côté conducteur en option, à quitter la chaîne de montage en 1981.

9. 1992 – Le système de navigation

Jusqu’à l’arrivée des modèles Lexus, la Toyota Celsior était le modèle le plus noble de l’écurie japonaise. Toyota

«Vous êtes arrivé à destination» annonçait Toyota, en 1992. Le constructeur japonais était le premier au monde à avoir équipé sa berline de luxe Celsior d’un système de navigation GPS avec guidage vocal. Deux ans auparavant, Toyota avait effectué un travail de pionnier avec un système de navigation uniquement visuel, sans guidage vocal, dans la Crown et la Soarer. La première voiture européenne à en avoir été équipée était la BMW Série 7, en 1994.

10. 2001 – L’affichage tête haute en couleur

En 1998, la Corvette C5 a été élue «voiture de l’année» aux États-Unis. media.cadillac.com

À Munich non plus, on n’est pas en reste d’innovations «maison». En 2003, les berlines BMW Série 5 et Série 6 étaient les premiers véhicules en Europe à être équipés d’un affichage tête haute, une inspiration tirée de l’industrie aéronautique, selon le constructeur automobile. Il n’était pas nécessaire de chercher aussi loin, car plus de vingt ans auparavant, General Motors avait installé les premiers affichages tête haute dans ses véhicules, à l’époque encore en noir et blanc. La première voiture à bénéficier de l’affichage tête haute en couleur était la Chevrolet Corvette, en 2001.