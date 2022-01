Les invités d’Arthur se retrouvent dans Squid Game

«Vendredi tout est permis» : Les invités d’Arthur n’en peuvent plus de «ses jeux à la con»

L’émission «Vendredi tout est permis» célèbre ses 10 ans avec un prime, le 29 janvier 2022 dès 21h10 sur TF1. La bande-annonce est mortelle.

Amateur de second degré, Arthur aurait pu recycler le décor désormais inutile de «District Z» pour annoncer la spéciale de l’émission déjantée qui anime les vendredis soir de TF1 depuis dix ans. Il a préféré s’amuser avec celui de «Squid Game», série qui a pulvérisé les audiences sur Netflix en 2021 et dont la saison 2 a été confirmée .

Sur la bande-annonce du prime de «Vendredi tout est permis», on découvre Arthur en poupée mécanique tueuse, face à ses invités qui ont marqué l’histoire du programme. Alors qu’ils vont jouer à «un, deux, trois, soleil», ils se remémorent les situations les plus folles, drôles ou encore douloureuses que l’animateur, surnommé par l’équipe «le pélican» a cause de son double menton, leur a fait vivre. Ainsi, parmi «ses jeux à la con», comme les présente Arnaud Tsamere, Jarry se souvient qu’on lui a manqué de respect en le déguisant en poulet, lui qui est végétarien et Bruno Guillon, c’est toutes les danses avec les TikTokeuses qu’il dénonce.