Les invités de la finale de The Voice, sur TF1, sont connus

Bigflo, Vianney, Amel Bent, Zazie et Oli (de g. à dr.) n’auront pas le pouvoir de la décision finale, qui reviendra au public.

Samedi 3 juin 2023, on saura qui d’Arslane, Micha, Aurélien et Jérémy Levif remportera la 12e saison de «The Voice», à laquelle a participé le Genevois Awan. TF1 a communiqué le 30 mai 2023, les artistes qui se produiront avec les talents de Zazie, Amel Bent, Bigflo & Oli et Vianney. Il y aura du beau monde.