La retransmission TV était terminée depuis longtemps jeudi lorsque Forough Abbasi, Atefeh Ahmadi, Sadaf Savehshemshaki et Marjan Kalhor ont lancé leurs championnats du monde. Le simple fait que ces femmes iraniennes soient au départ est déjà un symbole fort. Pourtant, leur présence à Cortina d’Ampezzo a pris un écho plus grand encore ces dernières heures.

«On essaye de changer les choses»

Les skieuses perses sont privées de leur entraîneure Samira Zargari. Cette ancienne athlète de 37 ans était notamment présente aux JO de PyeongChang 2018, et plus récemment, aux JOJ de Lausanne 2020. Elle n’a pas pu rejoindre l’Italie car son mari l’a empêchée de quitter le pays. Un droit de veto inscrit dans la loi du pays.

Selon Forough Abbasi , le mari d e sa coach est de nationalité tur que. Il est né a ux É tats-Unis. «L e fait qu ’ il ait grandi là-bas fait qu ’ on a de la peine à comprendre pourquoi il a agi comme ça. Cela fait environ cinq ans qu ’ il vit en Iran , m a is il a vite compris les lois du pays. »

Des moyens dérisoires

Arrivée seulement la veille du géant, les Iraniennes n’ont pas eu le temps de prendre part à la reconnaissance du tracé en première manche à cause des démarches administratives et autres tests Covid. « Je voulais surtout arriver jusqu ’ à la ligne d ’ arrivée , a affirmé dans un anglais hésitant Atefeh Ahmadi (46e jeudi) . J ’ ai fait une bonne course même si c ’ était difficile. N ous n ’ avons pu nous entraîner que deux semaines avant de venir en Italie . »