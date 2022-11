Les Iraniens vivant en Suisse sont soumis au droit de la famille… musulman

Justice : Les Iraniens vivant en Suisse sont soumis au droit de la famille… islamique

Un traité international entre la Suisse et l’Empire perse conclu en 1934 régit toujours le droit familial des Iraniens vivant dans notre pays – souvent au grand dam des femmes et des enfants.

Le saviez-vous? En Suisse, les ressortissants iraniens sont soumis au droit de la famille de la République islamique, comme le rappelle la «NZZ am Sonntag». Les juges suisses doivent donc juger les divorces ou les successions selon ce droit influencé par la Charia. À l’inverse, les Suisses jugés en Iran sont soumis au droit Suisse. Cela à cause d’un «vieux» traité international conclu entre Berne et l’Empire perse en… 1934 (l ire encadré). Il est revenu dans l’actualité lors d’un dramatique cas de violence domestique dans le canton de Berne. Un mari iranien avait menacé et maltraité sa femme iranienne plusieurs fois. C’est lorsqu’elle a demandé le divorce qu’elle a découvert que le droit iranien s’appliquait aussi en Suisse.