Hockey sur glace : Les Islanders reviennent dans la course

Menée 2-0 dans sa finale de Conférence Est, la franchise de New York a réduit l’écart face au Tampa Bay Lightning.

Les New York Islanders, menés deux victoires à zéro par le Tampa Bay Lightning en finale de la Conférence Est des play-off de NHL, sont revenus dans la course, après leur victoire 5-3 dans le match No 3, vendredi à Edmonton.

L’Américain Brock Nelson et le Canadien Anthony Beauvillier ont été les auteurs chacun d’un but et d’une passe décisive pour les New-Yorkais, qui avaient été littéralement corrigés lors du premier match de cette série (2-8), avant d’être battus in extremis lors du deuxième match (1-2).