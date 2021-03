Israël : Les Israéliens appelés aux urnes pour la 4e fois en deux ans

Les Israéliens votent à nouveau pour les législatives ce mardi, avec l’avenir politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu en ligne de mire.

Face à Benjamin Netanyahu, les premiers rôles reviennent désormais au centriste Yaïr Lapid, au frondeur Gideon Saar et au ténor de la droite radicale Naftali Bennett.

Prise 4, action! Plus de 6,5 millions d’Israéliens sont conviés aux urnes mardi pour une quatrième élection en moins de deux ans qui porte toujours et encore sur l’avenir politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu, jugé pour «corruption» mais aussi architecte d’une intense campagne de vaccination anti-Covid. Pour ou contre «Bibi» -surnom de Benjamin Netanyahu? Telle reste la question, incontournable, d’un feuilleton politique qui n’en finit pas de ne pas finir.

Mais, pour ce quatrième épisode, les acteurs ont changé. Le général Benny Gantz, rival de Benjamin Netanyahu lors des trois précédents scrutins âprement disputés, a vu son étoile politique pâlir après avoir pactisé avec son ancien ennemi, pour former au printemps dernier un gouvernement «d’urgence» face à la crise sanitaire.

Laboratoire du monde

Face à Benjamin Netanyahu, les premiers rôles reviennent désormais au centriste Yaïr Lapid, au frondeur Gideon Saar et au ténor de la droite radicale Naftali Bennett, suivis par une dizaine de partis qui, dans le système proportionnel israélien, doivent récolter au moins 3,25% des voix pour obtenir des députés. Les derniers sondages créditent le Likoud (droite) de Benjamin Netanyahu de la première place avec environ 30 sièges (sur 120), suivi d’une vingtaine pour les troupes de Yaïr Lapid, et de près d’une dizaine chacun pour les partis de Gideon Saar et Naftali Bennett.