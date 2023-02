Israël : Les Israéliens manifestent à nouveau contre la réforme judiciaire

«Un pays fasciste»

Inquiétudes de l’ONU

Mais Benjamin Netanyahu et son ministre de la Justice Yariv Levin l’estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, que le premier ministre et ses alliés jugent politisée. Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a appelé mardi Israël à suspendre sa réforme, inquiet sur ses conséquences en matière de droits humains et d’indépendance de la justice.