Israël Les Israéliens manifestent encore contre Benjamin Netanyahu

Depuis le début de l'été, des manifestants se réunissent après le shabbat, le samedi soir, pour demander le départ du Premier ministre israélien.

Depuis le début de l'été, et malgré la pandémie de coronavirus, des milliers de personnes se réunissent après le shabbat, samedi soir, à travers le pays pour appeler au remplacement du Premier ministre Netanyahu, au pouvoir sans discontinuer depuis 2009. Benjamin Netanyahu, chef du Likoud (droite), a remporté les dernières élections, en mars, et a formé dans la foulée un gouvernement de coalition avec son rival, le centriste Benny Gantz, afin de sortir le pays de la plus longue crise politique de son histoire.

«Libérez Israël»

«J'espère que les choses vont bouger et qu'il va être forcé de donner son siège à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un Premier ministre honnête. Il est accusé dans un procès et pense plus à sauver ses intérêts qu'à défendre ceux du pays», dit à l'AFP Ora, une manifestante venue du Nord et qui a fait trois heures de route pour participer au rassemblement de la rue Balfour, devant la résidence de Benjamin Netanyahu. Ce dernier est accusé de corruption, de malversation et abus de confiance dans une série d'affaires, devenant ainsi le seul Premier ministre de l'histoire d'Israël à être inculpé au cours de son mandat.