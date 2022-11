Santé sexuelle : Les IST en hausse, mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle

Infections au VIH, à la chlamydia, à la gonorrhée, toutes sont en hausse en 2021 par rapport à 2020, constate l’OFSP dans un dossier publié lundi. Or, comme il ressort des analyses, dans la plupart des cas, on fait face surtout à une hausse des cas déclarés en raison d’une hausse des dépistages. La comparaison avec 2020 est périlleuse: cette année-là, le dépistage avait été moins intense en raison des restrictions imposées par la pandémie.

L’OFSP analyse donc les chiffres dans une tendance plus longue. En ce qui concerne la gonorrhée et la chlamydia, la hausse constatée en 2021 confirme celle qui avait déjà cours avant la pandémie. En 2021, la Suisse a enregistré 4023 diagnostics de gonorrhée et 12’110 de chlamydia