Les it-girls ne jurent que par ce label

C’est l’obsession du moment: House of Sunny. Le label londonien, bien qu’il ne soit pas nouveau, a explosé pendant le confinement, notamment en raison de ses créations funky et colorées, qui se sont répandues sur Instagram.

Créée en 2011 par Sunny Williams, House of Sunny n’est pas devenue célèbre uniquement grâce aux célébrités qu'elle habille. Elle a su fidéliser une communauté d’influenceuses désirant des vêtements bien faits, écoresponsables et élégants.

Concrètement, House of Sunny produit deux collections par an en petites séries. Elle évite le fret aérien et utilise la technologie e-flow (une solution textile durable permettant de réduire la consommation d'eau jusqu'à 95%). Les étiquettes sont fabriquées à partir d'une sélection de polyester recyclé, de coton biologique ou de coton recyclé. Les emballages des produits sont 100% biodégradables et le label travaille avec des imprimeries textiles qui permettent de réduire les déchets de tissu de 40%.