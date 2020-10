Les skieuses italiennes ont annoncé la couleur lors de la première manche du géant inaugural de la Coupe du monde à Sölden , qui se dispute à huis clos. Marta Bassino a devancé de 58 centièmes sa compatriote Federica Brignone, gagnante du général de la C oupe du monde l’hiver dernier et du globe de cristal de géant. La Norvégienne Mina Fuerst Holtmann complète le podium (à 92 centièmes).

À l’attaque sur le glacier du Rettenbach, Michelle Gisin a créé une petite surprise en se classant au pied du podium, à 1’’18 de Bassino. Malgré les écarts déjà conséquent s , les Suissesses sont placées avec la sixième place de Lara Gut-Behrami (à 47 centièmes du podium). La Tessinoise s’est classée juste devant la surprenante Wendy Holdener (7e à 1’’72), qui s’était élancée dans le brouillard avec son dossard numéro 1 et avec de nombreuses incertitudes sur son état de forme, elle qui revient tout juste d’une fracture de la tête du péroné droit subie début septembre. Les trois Suissesses sont en course pour une place sur le podium lors du second tracé.

Pour son retour en Coupe du monde, un an et demi après une grave blessure au genou, la Valaisanne Camille Rast a manqué la qualification pour le second tracé (33e) et se classe juste devant Corinne Suter (34e).