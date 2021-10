Etats-Unis – Les IVG au-delà de 6 semaines ont repris au Texas

États-Unis : Les IVG au-delà de 6 semaines ont repris au Texas

Au lendemain d’une décision de justice bloquant la nouvelle loi texane sur l’avortement, des cliniques disent jeudi avoir interrompu des grossesses plus avancées que la limite légale.

L’adoption par le Texas d’une loi sur l’avortement beaucoup plus restrictive cristallise les tensions entre les pro-life et les pro-choice, comme ici lors d’une manifestation le 2 octobre à Austin, chef-lieu de l’État conservateur.

Les avortements au-delà de six semaines de grossesse ont repris jeudi au Texas, au lendemain d’une décision de justice ayant bloqué la loi qui, depuis plus d’un mois, les interdisait même en cas d’inceste ou de viol.

Sans attendre l’issue de la bataille juridique, l’organisation Whole Woman’s Health, qui gère quatre cliniques au Texas, a indiqué avoir repris les avortements au-delà de la limite fixée par les législateurs de l’État.

«Depuis des années», malgré la présence de manifestants hostiles, «nos équipes ont continué de travailler. Aujourd’hui elles ont courageusement pratiqué des avortements au-delà de six semaines», a-t-elle tweeté avant de retirer son message pour publier une version plus ambiguë: «Nous réalisons des avortements par compassion pour nos patientes et en accord avec la décision du juge Pitman.»