«On vient de parler au Dr Krieg. L’opération a duré plus de vingt heures, elle s’est très bien déroulée, la tumeur a pu être enlevée avec succès et il n’y a pas eu de complications.» Le soulagement vécu par le Lausannois Johann et sa femme népalaise Reema mercredi était une belle récompense après des mois de démarches démesurées. Depuis l’été 2020, en effet, le frère de Reema est atteint d’un cancer rongeant l’os de sa hanche. «Ça a commencé par un simple mal de dos, racontait Prajjwal, 21 ans, quelques jours avant l’intervention. Puis j’ai commencé à avoir du mal à dormir et à marcher, il fallait que je porte une ceinture de soutien. La chimio a un peu aidé.»

Au Népal cependant, ce type de tumeur très rare est difficilement traitable. «Les médecins étaient peu confiants, notamment sur le fait qu’il puisse remarcher un jour, détaille Johann. Ils n’avaient jamais pratiqué cette opération, et n’avaient pas de matériel adapté.» Après de longues recherches en pleine deuxième vague de Covid-19, Johann et Reema ont fini par trouver un médecin pour l’opérer en Suisse, notamment grâce à l’intérêt médical que présente le cas de Prajjwal. L’Hôpital universitaire de Bâle a accepté de réduire les coûts au minimum, et le Dr Andreas Krieg, chef du centre des tumeurs osseuses, a accepté de travailler gratuitement durant l’opération.

Mais la somme nécessaire restait trop importante pour les économies de la famille népalaise de Prajjwal et Reema, et la famille suisse de Johann. L’aventure a été rendue possible par un crowdfunding qui a déjà permis de récolter plus de 50’000 fr., d’abord grâce à des amis et des proches puis aussi à des inconnus. «Ma mère a envoyé le lien à au moins 200 personnes, et ça a transité aussi sur plein de groupes WhatsApp», sourit Johann. «Je me sens extrêmement chanceux, et plein d’espoir, se réjouissait Prajjwal à deux jours de son opération. Je sens bien les choses, même si ça me fait un peu peur.»