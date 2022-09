les mollets au chaud: Les jambières en jean sont l’accessoire le plus controversé de l’automne

L’une des premières à porter ce look est le mannequin Elsa Hosk. La Suédoise a enfilé les jambières en denim comme une paire de cuissardes avec sa mini-robe noire. Les réactions de ses fans ne se font pas attendre: «Comme c’est moche», «Je suis totalement obsédée par ce look, ça a l’air génial».

L’accessoire provient du label islandais de chaussures Kalda et est fabriqué à partir de tissu recyclé.

Tutos sur TikTok

Les jambières originales de Kalda coûtent l’équivalent de 539 francs. On peut s’en procurer pour moins cher. Sur TikTok, de nombreux tutoriels circulent pour reproduire soi-même les bottines en jean chez-soi.

Pour ce faire, la tiktokeuse babylee.777 prend une paire de jeans skinny qu’elle coupe au-dessus du genou. Ensuite, elle enfile le pantalon à l’envers, c’est-à-dire que le bas de la jambe se trouve au-dessus des mollets, et drape le jean sur ses chaussures. Et voilà, le tour est joué.

Sur TikTok aussi, les avis sont partagés: «J’aimerais tellement les copier» et «Je suis à deux doigts de détruire mon jean pour ça», commentent les fans de la tendance. «Désolé, mais non», pensent les autres. «Elles ont l’air cool mais j’ai l’impression que cette tendance va vite se terminer et que le look aura l’air bizarre après», fait remarquer un utilisateur.