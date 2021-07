JO 2020 : Les Japonais tenaillés entre la colère et la résignation

A deux semaines de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo, l’annonce de la tenue des compétitions à huis clos est critiquée par les médias et par les Japonais.

Les médias sceptiques

Le quotidien japonais «Nikkei» a jugé dans un éditorial vendredi que l’interdiction du public ne suffirait pas à enrayer la propagation du virus. «Même sans spectateurs, on craint que les infections ne se propagent car des dizaines de milliers de visiteurs liés aux Jeux olympiques, sans compter les athlètes, viennent au Japon», écrit le journal.

«Il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière approfondie les tests et de contrôler leurs activités», ajoute-t-il.

«Les journées sportives scolaires et les festivals locaux ont été annulés ou reportés, et les doutes et les frustrations liés au traitement spécial des Jeux olympiques pourraient affecter les efforts de prévention des infections», estime l’«Asahi».