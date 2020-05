Coronavirus

Les jardineries, coiffeurs et bricos sont prêts

Tous les secteurs qui peuvent rouvrir lundi en Suisse ont désormais élaboré des plans de protection pour leurs clients.

Les bricos et jardineries miseront sur l'entrée des clients au compte-gouttes, le respect des distances et le payement par carte.

Magasins de bricolage, jardineries, coiffeurs, cabinets de soins, vétérinaires et dentistes, salons de beauté, tatoueurs: les secteurs qui peuvent reprendre leurs activités lundi prochain ont mis en place leurs plans de protection contre le Covid-19.

A l'exemple du commerce de détail, les bricos et jardineries misent sur l'entrée des clients au compte-gouttes, le respect des distances et le payement par carte. De plus, les caisses seront munies de protections en plexiglas. Pour faire face à l'afflux attendu de clients avides de se remettre au jardinage ou au bricolage, des zones d'attente spéciales seront prévues.