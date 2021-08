Football - Les jetons du PSG, la cerise sur le contrat de Messi

L’arrivée de Messi au PSG a donc fait s’envoler le jeton du Paris Saint-Germain. Le volume d’échange a augmenté de plus de 36%. Le jeton s’échangeait à environ 15 euros au mois de juillet, il a atteint 42,48 euros le 9 août dernier. Le vendredi 13 août au matin, le jeton vaut entre 35 et 36 euros.

Les détenteurs de ces jetons misent entre autres sur la valorisation du club, d’autant plus que Messi a également reçu «de nombreux “$PSG Fan Tokens» selon le communiqué . Le montant exact demeure inconnu. Le contrat de Messi devrait lui rapporter environ 41 millions d’euros par année. Son bonus d’arrivée n’a pas été communiqué, mais certains médias l’estiment à 25 à 30 millions d’euros. Il comprend les crypto-actifs du PSG, qui sont soumis à une taxe en France. Cette manière de procéder a cependant pu être une manière d’abaisser la masse salariale du club, et diminuer le montant du transfert.

A quoi servent ces crypto-actifs ?

Les jetons du PSG sont commercialisés par Socios.com. Concrètement, ils permettent d'interagir ou de prendre différentes décisions liées au club. Par exemple, les détenteurs de ce jeton ont pu voter pour la jaquette de l’édition PSG du jeu vidéo FIFA 22. Ils peuvent aussi influencer le mur du vestiaire, désigner le but de la saison ou encore choisir les gagnants du prix de fin de saison.

Les $PSG peuvent se muer en monnaie à travers des chiliz, une cryptomonnaie présente sur plusieurs plateformes. Elle va de pair avec le crypto-actif du Paris Saint-Germain, et le cours fluctue particulièrement lors de matchs importants ou lors des soirées de Ligue des c hampions.

L’évolution du chiliz et des crypto-actifs de supporters connaissent généralement les mêmes courbes.

Pour le Paris-Saint-Germain, les jetons représentent une rentrée d’argent supplémentaire. Le site Socios.com parle d’environ 200 millions de dollars générés pour ses partenaires en 2021. «Nous avons pu développer une relation avec de nouveaux fans dans le monde et générer des revenus» a affirmé Marc Armstrong, directeur des partenariats du PSG. Le club français évoque «de nombreuses autres surprises pour les semaines et mois à venir».

Le fait de fidéliser les supporters et de leur proposer des contenus exclusifs assure de ce fait un certain engagement. Les fans consomment et ont une chance en retour de faire partie des invités VIP de l’Etihad Stadium, du Parc des Princes ou du Camp Nou.