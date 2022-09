Les partis soucieux du climat cartonnent chez les jeunes

Manifestement, les préoccupations climatiques ont guidé la plupart des jeunes qui se sont encartés depuis 2021. Qu’ils soient de gauche, mais aussi de droite: les Verts et les Vert’libéraux sont les deux partis genevois qui affichent la plus forte progression récente de moins de 30 ans (respectivement 35 ans): +44 pour les premiers, +100 pour les seconds.

Le politologue Pascal Sciarini valide: l’attrait pour ces partis s’explique par «la volonté de trouver une solution à la crise climatique». Il relève qu’aux élections fédérales 2019 «ils avaient réalisé un score élevé chez les jeunes». Et il note que, nouveaux venus à Genève, les Vert’lib’ «profitent d’une image de parti non traditionnel».

«J’ai l’impression qu’on est perçus comme un parti neuf, et nous sommes devenus visibles avec des positions sociétales fortes», comme l’initiative sur le congé parental, juge sa présidente Marie-Claude Sawerschel. Elle dit surtout accueillir des gens qui entrent en politique et perçoivent l’économie comme une alliée, et observe que les jeunes adhérents sont «majoritairement des universitaires très bien formés.»

Présidente des Verts, Delphine Klopfenstein Broggini estime que climat et thèmes sociétaux parlent aux jeunes et les concernent. Elle pense aussi qu’avoir plusieurs élus peu âgés en attire d’autres. «Il faut que les jeunes parlent aux jeunes.» Quant au succès des Vert’lib’, elle le juge facilité par le fait de n’avoir encore aucune charge exécutive. «Quand on est élu, les idées sont confrontées au réel, on prend sans cesse des risques.»