Genève

Les jeunes avocats révèlent le sexisme de la profession

Un tiers des juristes sondés par le Jeune Barreau déclarent avoir été victimes de comportements déplacés au bureau.

Le Jeune Barreau genevois, qui réunit les avocats de moins de 40 ans, a réalisé une étude pointant du doigt le sexisme ayant cours dans la profession. Le questionnaire a été transmis en octobre 2019 à 918 associés, avocats ou stagiaires membres de l’organisation. Ils sont 266 à y avoir répondu. Les résultats, révélés par la «Tribune de Genève» , indiquent que 30% d’entre eux disent avoir été victimes d’un comportement déplacé ou de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail ou durant leur activité professionnelle. Et une proportion comparable affirme avoir été témoin de tels faits.

Pour y remédier, le Jeune Barreau lancera dès septembre un projet financé par l’Ordre des avocats: un psychologue sera à disposition des victimes, «afin de libérer la parole». Par ailleurs, il souhaite qu’à l’avenir, un comité ad hoc paritaire gère les plaintes, en lieu et place du dispositif actuel, prévoyant que seul le bâtonnier et le premier secrétaire de l’ordre soient saisis. Or, relève une jeune avocate anonyme, le bâtonnier est presque toujours un homme proche des associés de la place à qui il doit sa nomination. (jef)