Football - Les jeunes Bâlois déçoivent en Azerbaïdjan

Privés de Quintilla, Cardoso, Zhegrova, Esposito et Padula blessés, sans Frei également , laissé au repos, les Rhénans ont dû faire avec une défense de 22 ans de moyenne d'âge et un XI titulaire vieux de 24,6 printemps, avec tout de même Stocker (32) et Kasami (29) sur le pré. Cette belle jeunesse n'a toutefois pas rimé avec insouciance, dans le Stade olympique de Bakou, que connaît bien l'équipe de Suisse.

Les Helvètes souhaitaient se rassurer après le triste nul concédé à Lugano (1-1) le week-end dernier? C'est raté. Ils ont été globalement dominés par des Azéris encore invaincus cette saison, que ce soit en trois matches de championnat local ou en six de qualifications pour cette phase de poules. Seuls Stocker (25e) et Petretta (42e) ont quelque peu inquiété le portier Mahammadaliyev avant le thé.

Tout reste à faire

La formation de Patrick Rahmen n'a pas mieux débuté le deuxième acte, dans la foulée d'un Dan Ndoye très décevant et remplacé avant l'heure de jeu, ainsi que d'un Cabral à l'attitude douteuse et qui a manqué le balle de match à la 88e. Même les entrées des « grognards » Xhaka et Lang n'ont pas changé grand-chose à l'affaire et c'est bien les joueurs de Qarabag qui sont sortis frustrés de cette rencontre avec un seul point au compteur. Lindner a même dû réussir deux exploits face à Vesovic (84e) et Sheydaev (93e) pour arracher une unité.