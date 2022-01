Suisse : Les jeunes boivent toujours plus pour se remonter le moral

Une enquête de la Croix-Bleue Berne-Soleure-Fribourg montre que les cas d’ivresse sont en forte hausse chez les adolescents depuis la pandémie. La consommation de tabac est aussi en augmentation.

La pandémie a poussé les jeunes à boire davantage en 2021. C’est ce que révèle l’enquête annuelle de la Croix-Bleue Berne-Soleure-Fribourg qui a interrogé 983 élèves du secondaire âgés de 12 à 17 ans. Ainsi l’an dernier, 4,8% ont indiqué consommer de l’alcool tous les jours (contre 4,4% en 2020), et 12,3% ont admis boire tous les mois (contre 11,1% en 2020). Mais ce sont surtout les cas d’ivresse qui ont fortement augmenté. Ainsi 9% des ados interrogés ont dit avoir été soûls l’an dernier. C’est presque deux fois plus qu’en 2020 (5,3%).

L’alcool pour se remonter le moral

En outre, il est particulièrement frappant de constater que l’alcool est de plus en plus utilisé pour se remonter le moral, souligne la Croix-Bleue dans son communiqué mercredi. En effet, interrogés sur leurs motivations à boire, 7,3% des jeunes sondés ont expliqué qu’ils se sentaient mieux en buvant. C’est plus du double qu’avant le Covid où ils n’étaient que 3% à répondre ainsi. À noter que quelque 5,9% des 12-17 ans boivent aussi toujours plus de bière pour les mêmes raisons. Ils n’étaient que 2,3% il y a encore deux ans, soit avant la pandémie.