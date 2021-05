Étude - Les jeunes d’aujourd’hui plus ambitieux que les millennials

Ils ont actuellement 24 ans ou moins. Ce sont les jeunes de la génération Z, rapporte la «NZZ am Sonntag». «La caractéristique de cette classe d’âge est son ambition et son dynamisme. Le succès et un environnement compétitif sont très importants pour eux», estime Leo Marty, responsable de la Suisse au sein de la société de conseil Universum.

À partir d’une enquête menée par ce cabinet de conseil auprès de plus de 11’000 étudiants de 78 universités suisses, il observe un changement intéressant: les millennials (nés entre 1981 et 1996), moins ambitieux, sont désormais suivis par la génération Z, plus déterminée. Un bon revenu, des responsabilités et du prestige sont importants pour ces derniers dans leur emploi. Les millennials, quant à eux, accordent plus de valeur aux facteurs dits «soft», tels que des conditions de travail flexibles et un équilibre attrayant entre vie professionnelle et vie privée.