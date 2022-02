Canton de Neuchâtel : Les jeunes de gauche demandent des protections menstruelles gratis

Pharmacies, bâtiments publics de l’Etat et hôpitaux pourraient bientôt être dotés de tampons et serviettes hygiéniques en libre-service.

«Toute personne, quel que soit son genre, son statut de séjour ou sa condition financière, doit pouvoir avoir accès aux protections menstruelles sans discrimination.» C’est dans ce but que les Jeunes POP, Jeunes Vert-e-s et Jeunes Socialistes du canton de Neuchâtel ont déposé mardi une motion populaire cantonale.

Ils demandent une distribution gratuite des produits hygiéniques menstruels dans les pharmacies, les bâtiments de l’État accessibles au public et dans les milieux hospitaliers. La mesure devrait être financée de manière sociale afin de préserver les personnes à bas et moyen revenu, indiquent-ils dans un communiqué.

Des produits de luxe

En deux mois, le texte a réuni plus de 300 signatures – il en fallait 100 au minimum –, et plus d’un tiers provient d’hommes, estiment les jeunesses de gauche, qui rapportent des témoignages de femmes les femmes déplorant le coût élevé des serviettes et tampons.

«C’est compliqué de subvenir à ses besoins et de, en plus, payer tous les mois des protections menstruelles. C’est tellement cher», confie une jeune femme citée dans le communiqué. Et une autre, plus âgée, d’ajouter: «Je me rappelle avoir parfois dû utiliser des journaux, faute de moyens.»