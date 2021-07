Genève - Les jeunes déboutés de l’asile végètent dans un no man’s land

Les jeunes déboutés ont le droit d’étudier, pas de travailler. (image d’illustration). Getty Images

«J’ai fait un préapprentissage durant un an. Après, j’ai dû faire recours pour mon permis, témoigne Mebrahtu, Erythréen de 22 ans, dans une vidéo tournée par deux associations actives dans le droit d’asile. On s’est battus et je suis le premier à avoir pu faire un apprentissage avec un papier blanc.» Le papier blanc, c’est le document que reçoivent les personnes déboutées de l’asile qui ne peuvent être expulsées dans leur pays une fois leur demande rejetée. Cette pièce officielle permet d’accéder à un logement et à des soins, et de recevoir 10 fr. par jour pour subvenir à ses besoins. En revanche, contrairement au statut de requérant qui permet d’occuper un emploi, les porteurs de papier blanc ne peuvent travailler. Cette situation peut se prolonger durant des années.

Pas de travail, pas d’apprentissage

«Je n’ai pas le droit de travailler, je n’ai pas le droit de faire mon apprentissage. Tout est bloqué», poursuit Luwam, Erythréenne de 23 ans. A Genève, une soixantaine de jeunes de moins de 25 ans se sont vu refuser le statut de réfugié. Leurs perspectives professionnelles ou scolaires se retrouvent entre parenthèses, parfois pour de longues années. «Ce sont pour la plupart des adolescents arrivés entre 2015 et 2016, lorsqu’il y a eu de nombreuses demandes d’asile en Suisse, détaille Lucine Miserez, du service réfugiés du Centre social protestant. A l’époque, il y a eu un grand élan de solidarité de la société civile, notamment à l’égard de ces requérants mineurs non accompagnés.»

Deux à cinq ans de procédure

Pour la première fois, la Coordination asile Genève a décidé de procéder à un recensement des personnes de 15 à 25 ans déboutées de l’asile dans le canton. Environ soixante adolescents ou jeunes adultes ont été dénombrés. Des informations détaillées sur près de quarante d’entre eux ont pu être récoltées. Il apparaît que le refus de leurs demandes d’asile intervient après 2 à 5 ans de procédure. Entretemps, les mineurs sont scolarisés au secondaire, puis poursuivent leur formation au secondaire II soit à temps plein, soit en dual. Enfin vient l’insertion dans le marché du travail. A l’heure actuelle, une trentaine des jeunes recensés est à l’école, une dizaine vient de terminer sa formation, une autre a dû l’interrompre ou n’a pas pu la débuter faute d’autorisation de travail. C’est là que le bât blesse.

Un «gâchis»

«C’est doublement absurde, analyse Lucine Miserez. D’une part, la collectivité publique a investi du temps et de l’argent dans la formation et l’intégration de ces personnes pour rien. D’autre part, ces jeunes sont motivés et prêts à travailler, mais ils en sont empêchés.» Elle ajoute que tout cela a un coût puisque, à l’aide d’urgence, la collectivité finance une place en foyer, les soins, la nourriture et 10 fr. par jour sans compter l’impact délétère sur la santé psychique des personnes concernées. Pour Véronique Kämpfen, directrice de la communication de la Fédération des entreprises romandes, cette «situation ubuesque» constitue un «gâchis», tant pour ces «personnes motivées et appréciées de leurs employeurs» que pour des «secteurs de l’économie, par exemple l’agriculture ou la boucherie, qui peinent à recruter des résidents suisses».

Une priorité pour les autorités?

«La situation est choquante mais pas insurmontable», analyse Lucine Miserez qui indique que les associations essaient d’ouvrir le dialogue avec les autorités afin de tenter de trouver des solutions. «Mais nous avons le sentiment que, pour elles, ce n’est clairement pas une priorité.» Un point de vue que les autorités directement concernées par la problématique ne partagent pas. Ainsi, le Département de la cohésion sociale se dit «sensible et préoccupé par la situation de ces jeunes déboutés de l’asile qui se trouvent dans un situation précaire et d’incertitude». Les services de l’Instruction publique, quant à eux, précisent que ce dossier est une priorité. Quant au Département de la sécurité, il indique que «si une situation répond aux critères fixés pour une régularisation pour cas de rigueur, la demande est préavisée favorablement et transmise à Berne pour approbation fédérale».

Rencontre prochaine