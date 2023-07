Lausanne: «Les jeunes d’ici ne s’identifient pas à ceux des banlieues françaises»

«Depuis les phénomènes de gangsta rap, la question de l’émulation entre jeunes est connue. Elle se diffuse de manière transnationale et très rapidement. Mais entre les jeunes des banlieues françaises et ceux des quartiers en Suisse, il n’y a pas de concordance de situation», analyse le sociologue genevois. «Contrairement à la Suisse, dans les banlieues françaises, il y a un sentiment de destin préfabriqué, sans perspectives futures en lien avec le lieu où on habite. En Suisse, le jeune des quartiers n’a pas besoin de violence pour se faire entendre. Il sait que l’assistante sociale et le travailleur social hors murs sont là», poursuit le président du think tank Penser la Suisse.