Suisse: Les jeunes doivent être mieux protégés des sites pornos

La mise à disposition et la diffusion de contenus pornographique sur internet ont explosé pendant la crise du coronavirus, relevait le motionnaire. Certains des plus grands fournisseurs de contenus pornographiques ont même commencé à proposer gratuitement des services premium, critiquait-il.

La loi punit d’une peine allant jusqu’à trois ans de prison quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des contenus pornographiques, que ce soit à la radio ou à la télévision ou sur le web. «Malgré cela, un pourcentage élevé d’enfants et d’adolescents ont fait leurs premières expériences avec la pornographie en ligne bien avant l’âge de 16 ans ou consomment même régulièrement de la pornographie. En moyenne, les garçons entrent en contact pour la première fois avec du matériel pornographique à l’âge de 11 ans», s’est-il exclamé.

La loi contournée facilement

Le Conseil fédéral a tenté en vain de s’opposer à la motion. «Je vous demande de rester réalistes», a lancé Simonetta Sommaruga. «Quiconque propose de la pornographie et s’adresse à un public suisse doit déjà aujourd’hui vérifier efficacement l’âge des utilisateurs et bloquer l’accès aux moins de 16 ans, sous peine d’être punissable. Ce n’est pas comme si rien n’était réglé aujourd’hui», a plaidé Simonetta Sommaruga. Selon elle, «il n’existe pas d’instrument efficace que nous n’utilisons pas déjà aujourd’hui et qui protégerait automatiquement mieux les jeunes, à moins d’intervenir fondamentalement avec un blocage du réseau».