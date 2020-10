Entreprises responsables : Les jeunes du centre disent oui à l’initiative du 29 novembre

Les membres du PDC, du Parti évangélique suisse, des Vert’libéraux ont lancé une campagne commune sur l’initiative pour des multinationales responsables, qui sera soumise au vote le 29 novembre.

Les partis des jeunes du PDC, du Parti évangélique suisse, des Vert’libéraux et des membres individuels du PBD se positionnent en faveur de l’initiative pour des multinationales responsables, qui sera soumise au vote le 29 novembre. Ils ont lancé une campagne commune vendredi.

Les représentants du comité de campagne ont indiqué dans un communiqué qu’il est «évident» que les entreprises basées en Suisse qui ont des filiales à l’étranger doivent respecter les droits humains et les normes environnementales internationales. Selon eux, l’initiative n’est ni «trop radicale» ni «dangereuse pour les emplois suisses», mais au contraire une «grande chance pour notre pays et pour la place économique suisse».

Le comité est convaincu que l’initiative renforce à la fois la place économique et les PME suisses, car ces dernières gèrent leurs entreprises «de manière exemplaire dans le cadre juridique». Il est donc «incompréhensible que des entreprises à l’étranger soient autorisées à bénéficier d’avantages concurrentiels».

Element central

A travers leur collaboration, les partis des jeunes du centre souhaitent montrer qu’une économie durable et responsable est un «élément central de leur vision de la politique économique», écrivent-ils. Et d’estimer que la lutte contre les injustices, en faveur des droits humains et pour la protection de l’environnement peut également être menée dans une perspective d’économie de marché.