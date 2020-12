En attendant un projet pour accueillir l’entier du Servette FC sur un même lieu, les diverses entités du club resteront vraisemblablement éclatées sur le territoire genevois. Maurane Di Matteo

«Nous refusons de privatiser les Evaux, qui sont un parc public», tonne Jean Hertzschuch, président de Sauvegarde Genève. Alors que le projet d’installation provisoire de l’académie du Servette FC dans le parc des Evaux est encore à l’étude, une pétition d’associations locales s’y oppose déjà. Elle a recueilli quelque 2000 signatures en deux semaines. «Ce qui prouve l’inquiétude des habitants», souligne Jean Hertzschuch. Le club de football doit déménager de Balexert l’été prochain afin de faire place à un nouveau cycle d’orientation. Les Genevois ayant refusé d’héberger le club au sein du projet Pré-du-Stand, d’autres solutions sont en cours d’élaboration (lire encadré). «Les autorités réfléchissent, mais ne nous tiennent pas au courant, déplore Margaret Robert-Tissot, présidente de Sauvegarde Confignon Les habitants ne sont ni informés, ni consultés. Nous sommes mis devant le fait accompli.»

Des terrains barricadés?

Les opposants craignent de voir le parc dénaturé par les équipements nécessaires à l’accueil des jeunes footballeurs. Si l’espace comprend déjà des terrains de football naturels et des vestiaires, l’État envisage «la transformation et la mutualisation de quatre terrains, un naturel et trois synthétiques», informe Henri Della Casa, porte-parole du département de la cohésion sociale. Par ailleurs, il est également prévu de réaliser un bâtiment provisoire de 2000 m² de surface utile, composé de structures modulaires en bois pour l’accueil des dix-neuf équipes de l’académie du Servette FC». À cela s’ajoute encore une amélioration du système d’éclairage. Par ailleurs, les associations s’inquiètent de voir débarquer dans le parc un centre de formation sous forme de bunker. Aujourd’hui, les jeunes footballeurs évoluent en effet loin des regards, protégés par des bâches.

Mais la fronde ne se limite pas aux défenseurs du patrimoine. La commune d’Onex, qui abrite le parc géré par une fondation intercommunale, se montre pour le moins sceptique. «Nous soutenons le sport pour les jeunes, mais ne sommes pas favorables à ce projet, essentiellement pour des questions d’accès aux infrastructures, explique Maryam Yunus Ebener, la maire. La seule route est déjà saturée et l’arrivée de l’académie pourrait engendrer jusqu’à 80’000 passages supplémentaires par année.» Une augmentation qui ne ferait qu’accroître un problème que la commune tente de régler depuis des années. Du côté de l’État, on est conscient de la problématique, mais on se veut rassurant: «Le concept de mobilité sera présenté très prochainement». Le Conseil municipal d’Onex, s’il ne s’est pas montré catégoriquement opposé à cette venue, a demandé à ses magistrats de veiller à défendre les intérêts de riverains et usagers du parc. Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du Sport et de la Cohésion sociale, dit «croire en ce projet qui permettra à l’académie de rester dans la couronne périurbaine. Les aménagements prévus profiteront aux autres clubs utilisateurs du site». Il assure que la préservation de la qualité de vie des riverains et le respect de l’environnement sont des données prises en compte dans le projet.

Installer le Servette FC au milieu du PAV

Pour le département, l’arrivée des jeunes du Servette FC profitera aux locaux, car elle permettra d’augmenter la capacité d’accueil des terrains de football pour tous. Il insiste sur le fait que le bâtiment sera facilement démontable et que la concrétisation du projet est conditionnée à une convention tripartite entre l’État, l’académie et la Fondation. Par ailleurs, l’arrivée de l’académie n’implique pas l’installation de la totalité du club aux Evaux dans les prochaines années.

Les associations sont, elles, prêtes à recourir contre les décisions, mettant ainsi en péril le projet du canton pour héberger les jeunes du Servette. Pour elles, la localisation n’est pas la bonne, d’autres lieux pourraient accueillir le club, dans son entier cette fois: «Le PAV serait idéal. Dans sa mouture actuelle, il prévoit trop de bureaux compte tenu de la demande, estiment Margareth Robert-Tissot et Jean Hertzschuch. Selon nous, il serait possible de renoncer à une partie des bâtiments commerciaux pour installer des infrastructures sportives.» Une possibilité à laquelle ne semble pas croire Thierry Apothéloz: «Les Evaux constituent un plan B qu’on peut difficilement remplacer par un autre, si l’on reste dans les mêmes délais. Or c’est un impératif.»