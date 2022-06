Genève: Les jeunes du Servette sous les avions? «Hors de question!»

Pour l’Association des intérêts de Vernier-Village (AIVV), c’est justement le secteur qui dérange. «En 2022, mettre des enfants sous les avions, c’est inimaginable!» résume son président, Laurent Tschopp. En effet, le site, non loin de l’aéroport, est régulièrement survolé par des aéronefs. «On n’entend même pas les coups de sifflet des arbitres. Aujourd’hui, on connaît l’impact de la pollution et tous les problèmes de santé que cela cause. On ne peut pas cautionner ça. C’est hors de question.» Aussi, l’AIVV s’oppose à la création d’un pôle foot à Vernier. «C’est un très beau projet, mais ce n’est pas le bon lieu.»