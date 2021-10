Suisse – Les jeunes encore trop souvent victimes d’accidents du travail

Le travail, cette souffrance

L’enquête, basée sur un sondage, montre que 12% de la population active dit avoir eu, «sur une période d’une année, au moins un problème de santé non lié à un accident qui était causé ou renforcé par son activité professionnelle». Le chiffre augmente avec l’âge des sondés. Dès 45 ans, le problème de santé le plus souvent cité est les douleurs physiques. Chez les plus jeunes, entre 15 et 34 ans, au contraire, stress, dépression et angoisses ressortent plus fortement, sans différences significatives entre hommes et femmes. Les causes principales en sont surcharge de travail et contacts avec des clients, patients ou élèves difficiles.