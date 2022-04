Nationalité : Les jeunes étrangers de la 3e génération boudent le passeport suisse

Depuis 2018, les petits-enfants d’étrangers immigrés en Suisse ont la possibilité d’obtenir la naturalisation facilitée. Mais ils sont très peu à la demander.

La naturalisation facilitée est tout sauf simple, et obtenir un passeport suisse reste très compliqué.

En février 2017, le peuple suisse acceptait à plus de 60% la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la troisième génération, à la suite d’une initiative parlementaire d’Ada Marra (PS/VD). Depuis février 2018, ils peuvent ainsi accéder au passeport suisse de manière moins coûteuse et plus rapide puisque ni le canton ni la commune n’ont à examiner la demande, la décision se prenant au niveau de la Confédération. Mais voilà: selon un bilan de la Commission fédérale des migrations (CFM), seuls 1800 petits-enfants de migrants ont déposé jusqu’ici une demande. Sur un potentiel de 25’000 jeunes.