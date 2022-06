Nationalité: Les jeunes étrangers nés en Suisse ne seront pas suisses

Ce n’est pas parce qu’on est né en Suisse et qu’on y a fait toute sa scolarité, que l’on peut obtenir un passeport à croix blanche automatiquement, a décidé le National. 20min/Marvin Ancian

Les jeunes étrangers nés en Suisse n’auront pas droit au passeport suisse à leur majorité. Le National a rejeté mercredi, par 112 voix contre 75, une initiative de Stefania Prezioso Batou (EàG/GE) en ce sens.

La Genevoise proposait d’introduire le principe droit du sol. Elle souhaitait ainsi qu’un enfant né en Suisse de parents étrangers, scolarisé et socialisé dans notre pays, puisse, dès ses 18 ans, devenir Suisse. Elle souhaitait ainsi abolir le droit du sang, «un principe médiéval et rétrograde», qui ne correspond pas la richesse de la population en Suisse, selon elle. Pour rappel, les étrangers entre 0 et 19 ans représentaient en 2019 plus de 20% de la population étrangère.

Sa proposition a reçu l’aval unanime de la gauche. «Un enfant qui naît en Suisse, parle la langue avec l’accent de sa région, y suit le parcours scolaire et y tisse un réseau social, devrait pouvoir bénéficier à sa majorité de la nationalité du pays qui l’a vu grandir; c’est simplement du bon sens», ainsi estimé Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE).

Pas forcément intégré

Mais la droite et le Centre s’y sont opposés. «Nous devons nous en tenir à notre tradition dite du droit du sang», a lancé Jean-Luc Addor (UDC/VS). «Il ne saurait y avoir un droit à la naturalisation indépendamment de l’intégration de l’étranger concerné et des efforts que celui-ci a pu faire pour y parvenir». Et d’ajouter: «À cet égard, l’expérience le montre: le simple fait d’être né en Suisse et d’y avoir grandi ne suffit pas toujours à garantir l’intégration». D’autre part, la naturalisation automatique priverait les cantons et les communes du rôle essentiel qu’ils jouent dans le processus de naturalisation, a-t-il encore expliqué.