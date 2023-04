Conseil suisse des activités de jeunesse: Les jeunes exigent une réduction du temps de travail des apprentis

Les apprentis et les jeunes actifs doivent moins travailler. C’est ce que réclame le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ). Ses délégués, réunis samedi en assemblée, ont adopté le 1er avril une résolution pour réclamer une réduction du temps de travail rémunéré.

L’augmentation de l’intensité ainsi que la flexibilisation du travail salarié entraînent chez de nombreux jeunes un stress et un épuisement émotionnel. Selon une étude de Promotion Santé Suisse, 42% des actifs âgés de 16 à 24 ans déclarent subir un niveau de stress critique. Ce qui augmente drastiquement le risque de maladies tant physiques que psychiques, relève le CSAJ dans un communiqué.

Plus pour le bénévolat

«Une réduction du temps de travail rémunéré pour les apprentis et jeunes travailleurs conduit en outre à plus de temps pendant lequel ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes, de leurs semblables et de l’environnement», plaide Lena Bühler, coprésidente du CSAJ.