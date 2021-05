Vaccination Covid-19 - Les jeunes femmes craignent de devenir stériles: à tort

Les effets secondaires du vaccin Moderna sont plus forts chez les jeunes et les femmes. Mais la stérilité n’en fait pas partie.

C’est la «SonntagsZeitung» du jour qui le constate : la Suisse est actuellement en très bonne position en matière de vaccination sur le plan mondial, après avoir enfin reçu des livraisons massives du vaccin anti-Covid-19. Le journal alémanique se base sur les dernières statistiques de l’Office fédéral de la santé publique pour l’affirmer. Ainsi, la semaine passée, 80’000 doses ont été administrées quotidiennement: un taux que nos voisins comme l’Allemagne, l’Italie, la France ou l’Angleterre n’égalent pas, selon le journal dominical. Seuls Israël et les États-Unis, les champions du monde en la matière, ont administré plus de doses par jour et par habitant en février et avril que la Suisse cette semaine. Au total, environ 3 millions de personnes en Suisse ont reçu au moins une dose.