Sondage: Les jeunes femmes votent à gauche, les hommes à droite

Les jeunes femmes et hommes du pays ont rarement été si divisés politiquement qu’aujourd’hui, montre une étude de l’institut de recherche Sotomo, publiée dans la «NZZ am Sonntag» du jour. Ainsi, en 2010, 35% des femmes âgées de 18 à 29 ans se positionnaient au centre gauche. Aujourd’hui, elles sont plus de la moitié, soit 52%, à se définir comme étant de gauche. Chez les hommes de cette tranche d’âge, un sur trois seulement se sent de gauche, et la part de ceux qui se positionnent à droite est passée de 29% à 43% depuis 2010.