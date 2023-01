Les jeunes Suisses finissent toujours plus à l’hôpital en raison du cannabis

Premier essai-pilote à Bâle à la fin du mois

Pour rappel, une modification de la loi sur les stupéfiants est entrée en vigueur en mai 2021. Elle autorise la remise de cannabis à des fins récréatives. Dans ce cadre, le projet-pilote Weed Care, doit démarrer le 30 janvier à Bâle. Il sera le tout premier essai de distribution légale de cannabis à usage adulte avec THC en Europe, cela via les pharmacies du canton. Le but: en savoir plus sur les effets du cannabis sur la santé physique et psychique des consommateurs et voir si son accès contrôlé peut avoir un impact sur le marché de la drogue et mieux protéger la jeunesse. D’autre essais-pilotes sont également sur les rails à Genève et à Lausanne.