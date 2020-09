Suisse : Les jeunes forment leur avis sur les réseaux sociaux

Une étude publiée ce mardi par l’Office fédéral de la communication indique que les jeunes âgés entre 15 et 29 ans privilégient les réseaux sociaux pour se forger une opinion. La tendance est particulièrement marquée en Suisse romande.

Les réseaux sociaux et les médias en ligne gagnent en importance dans la formation de l’opinion. C’est vrai en particulier pour les jeunes et dans les régions francophones. Mais pour la population en général, la télévision reste le média le plus influent.