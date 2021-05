Berne - Les jeunes hommes plus «lourds» que les jeunes femmes

Durant l’année scolaire 2019/20, on a constaté pour la première fois dans le monitoring de l’indice de masse corporelle (IMC) des différences notables entre filles et garçons. Ces disparités se manifestent aussi dans une perception du corps différente d’un genre à l’autre: les filles pensent souvent qu’elles sont trop grosses bien qu’elles aient un poids normal, alors que les garçons en surpoids se perçoivent souvent comme ayant un poids normal. Selon l’étude «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC) d’Addiction Suisse en 2018, les garçons (82%) sont nettement plus souvent satisfaits de leur aspect physique que les filles (69%). L’étude HBSC affirme aussi que 40% des filles de 14 à 15 ans se trouvent trop grosses contre seulement 25% des garçons. Au niveau secondaire, le nombre d’enfants étant réellement en surpoids ou obèses stagne.