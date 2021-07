Canton de Neuchâtel : Les jeunes invités à raconter comment ils vivent la pandémie

Le gouvernement neuchâtelois veut mieux cibler les besoins des jeunes face aux conséquences socio-économiques du coronavirus au travers d’une étude à grande échelle.

Un questionnaire est donc désormais disponible en ligne jusqu’à début septembre, et vise principalement les 14-25 ans, même si les plus jeunes et plus âgés ont aussi la possibilité de participer. Y sont abordés les impacts de la pandémie sur l’accès aux loisirs, les ressources d’aide à disposition ou encore la prise en compte de la parole des jeunes. L’étude sollicite des observations, remarques et suggestions d’améliorations.