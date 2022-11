mom-shaming: Les jeunes mères en ont marre des injonctions

Rebel Wilson, Paris Hilton et Caroline Receveur ont toutes les trois été la cible de remarques critiques et intrusives sur leur vie de femme et de mère, cette semaine. Chacune à leur manière, elles demandent le respect de leurs choix.

Rebel Wilson

«Ne venez-vous pas d’avoir un bébé cette semaine? C’est le moment le plus important pour créer des liens avec lui, pas pour faire la fête.» L’actrice australienne, maman depuis le 7 novembre, a été critiquée parce qu’elle est allée à une soirée quelques jours seulement après la naissance sa fille. En effet, le 12, elle a participé à la fête célébrant l’arrivée de Paris Hilton dans le métavers.

«Je ne suis pas sûre que j’aurais laissé mon nouveau-né seul pour faire la fête la semaine de sa naissance!» «Cela semble un peu étrange qu’elle sorte faire la fête après la naissance d’un bébé qu’elle attendait tant» sont quelques-unes des remarques publiées par des internautes. Depuis, les photos de la fête ont été effacées des réseaux sociaux.

Paris Hilton

Mariée depuis un an avec Carter Reum, Paris Hilton profite de sa vie de couple. Pourtant, selon sa mère, elle lutterait pour tomber enceinte. «Ce combat lui fend le cœur. Je sais qu’elle essaye, encore et encore. Je lui conseille de se détendre. De nombreuses personnes ont du mal à y arriver et ça n’arrive pas comme ça», a confié Kathie Hilton au micro de «E! News», le 14 novembre. Sa fille a répondu, le lendemain dans une story Instagram que tout allait bien: «Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me demandent quand je vais avoir un bébé. La vérité est que mon mari et moi voulions profiter de notre première année de mariage et nous avions toujours prévu de fonder notre famille en 2023.»

Instagram parishilton

La riche héritière, âgée de 41 ans, évoque aussi le protocole de fécondation in vitro qu’elle suit: «La FIV est toujours un parcours pour tous mais nous avons la chance d’avoir beaucoup d’embryons sains prêts et attendant de faire partie de notre Cutesy Crew! Comme tout le monde le sait, j’ai un emploi du temps extrêmement chargé en termes de travail et de voyage, mais rien ne m’excite plus que de devenir maman en 2023!»

Caroline Receveur