Après le suicide d'Alireza, les jeunes migrants manifestent à Genève

L’assistance, calme et disciplinée, oscille entre insondable tristesse et sourde colère. Le directeur de l’Hospice général prend la parole, assurant que l’institution est «aux côtés de tous ceux qui vivent la mort» d’Alireza, et dénonçant «une décision administrative prise sans considération des circonstances personnelles». Il est interrompu. «Hospice, injustice!», «On ne veut pas les mensonges!» Il ne finira pas son allocution.

Les associations, elles aussi, disent leur tristesse et leur colère. Un représentant de la Coordination asile Genève, qui en regroupe vingt, rappelle ainsi le suicide, en 2019, d’un autre jeune requérant logé au foyer de l’Etoile. «Le Conseil d’Etat avait alors adopté un plan d’action. Trois ans plus tard, les résultats ne sont pas du tout à la hauteur.» Il critique une décision de renvoi «révoltante» au vu du dossier médical d’Alireza, «dans un pays où les droits fondamentaux sont bafoués. (…) Les autorités ne voient plus que des dossiers et des numéros et sont aveugles aux destins individuels. Elles ne voient pas leur danse.» Et de noter que «l’accueil de dizaines de milliers d’Ukrainiens a montré que quand on veut, on peut.» Les manifestants devaient ensuite se diriger ver le Conseil d’Etat.