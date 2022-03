Votations du 15 mai – Un non à Frontex exclurait la Suisse de Schengen 

Les citoyens suisses devront se prononcer le 15 mai sur le renforcement du financement de la Confédération à l’agence européenne de gardes-frontières, aussi appelée Frontex. Le Conseil fédéral et le parlement se sont mis d’accord pour augmenter le soutien de la Suisse à ce système, passant d’une enveloppe de 24 millions de francs en 2021 à 61 millions en 2027. Un comité référendaire a récolté suffisamment de signatures pour que cette décision soit soumise au vote. Le Conseil fédéral a présenté mercredi ses arguments en faveur de ce financement supplémentaire mercredi après-midi.

La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) Karin Keller-Sutter a prévenu: en cas de non à ce financement le 15 mai prochain, le retrait de la Suisse de l’espace Schengen serait inéluctable. «Frontex est un pilier du système Schengen», a-t-elle martelé mercredi après-midi devant les médias à Berne.

Et si le pays sort de Schengen, il serait exclu de la libre circulation. «Si la Suisse devient une frontière extérieure, il y aura de nouveau des files d’attente aux points de passages routiers et dans les aéroports. Les jeunes de moins de 30 ans ne peuvent plus s’imaginer ce qu’est un régime de frontières avec des contrôles systématiques», a-t-elle ajouté.