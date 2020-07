«Les jeunes ne sont pas invincibles»

Fabi 30.07.2020 à 17:00

L'épidémie COVID 19 est finie et derrière! La courbe des hospitalisations est plate comme le lac, à un niveau inférieur au mois de février 2020. Il restera de ce virus un rhume pour l’automne.Aujourd’hui, COVID 19 est de la pure spéculation financière (vaccin , médicaments) sous couvert d'un problème de santé. Statistique OFSP Nombre de morts au 1er semestre( 1er janvier au 30 juin 2020, pour TOUTES CAUSES, cancer, accidents…. et ceux du COVID 19 compris): 32 244 décès (juin 2020). C’est le chiffre le plus bas depuis 8 ans! 34799 juin2019, 34690 juin 2018, 34541 juin 2017, 32431 juin 2016,35774 juin 2015, 32280 juin 2014,33881 juin 2013, 33042 juin 2012. Tout un chacun peut vérifier!