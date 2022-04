Suisse – Les jeunes n’ont pas conscience de l’origine des inégalités de genre

Meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale

Dans le détail, les jeunes femmes souhaitent plus de lutte contre les discriminations sur le lieu de travail et plus de femmes dans des postes à responsabilités; elles approuvent l’adoption de quotas de genre et visent une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale (plus de temps partiel pour tous les postes à responsabilités et services de garde extrafamiliale plus abordables).