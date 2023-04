Apprentissage: Les jeunes prennent peu d’heures de conduite avec l’examen

La raison est que beaucoup ne prennent pas la formation à la conduite assez au sérieux. «Beaucoup ne sont pas prêts à sacrifier leur temps libre pour des leçons de conduite. Ils préfèrent s’entraîner en privé plutôt que de prendre des rendez-vous fixes avec des moniteurs d’auto-école». De plus, beaucoup souhaitent économiser de l’argent, d’autant plus que les leçons de conduite sont souvent très chères pour les plus jeunes. «Ils tentent alors le tout pour le tout, s’inscrivent seuls à l’examen et espèrent le réussir d’une manière ou d’une autre», explique le professionnel.

Mauvaises habitudes

«Le fait que les élèves conducteurs préfèrent s’exercer en privé plutôt que de suivre des leçons de conduite n’est pas sans danger», explique Rudolf Schneider, moniteur d’auto-école de Cityfahrschule GmbH. Selon lui, le plus difficile dans la conduite automobile est d’anticiper et de reconnaître les dangers. En outre, on apprend à l’auto-école une certaine discipline dans la circulation routière ainsi qu’une conduite défensive et plus d’égards. Ce comportement social fait parfois défaut aux particuliers. Selon Rudolf Schneider, ce sont surtout les hommes de moins de 25 ans qui essaient de réussir l’examen avec peu d’heures de conduite, car ils sont plus impatients et souhaitent être autonomes plus rapidement.