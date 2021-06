Sondage : Les jeunes prêts à se faire vacciner pour plus de liberté

Une enquête menée par 20 Minutes/Tamedia décortique les motivations incitant à recevoir le vaccin contre le Covid.

En marge des votations du 13 juin, 20 Minutes/Tamedia a interrogé les participants sur la vaccination contre le coronavirus. À la question de savoir si la décision de recevoir le sérum avait été facile, 54% des personnes ayant répondu au questionnaire ont dit oui et 18% plutôt oui. Les hommes et les personnes de plus de 65 ans se sont plus facilement décidés. Seuls 15% des sondés ne veulent pas se faire piquer.