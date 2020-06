Italie

Les jeunes Romains sont fans de trottinettes électriques

Déconfinement et beaux jours aidant, ce type de moyen de transport est rapidement devenu à la mode dans la Ville éternelle.

«Nous sommes touristes et, pour éviter le contact dans les transports en commun, on a décidé de prendre la trottinette, pour avoir plus d'espace», souligne-t-il, alors que ces transports sont toujours vus comme de potentiels lieux de contamination.

«Nous avons choisi de prendre la trottinette pour éviter d'utiliser les autobus et leurs foules de passagers», confirme Mariarosa, autre visiteuse, découvrant avec sourire et curiosité comment chevaucher la patinette.

«L'enfer» des pavés

Quatre sociétés de trottinettes en libre service opèrent dans la capitale depuis leur autorisation le 1er mars: les Américains Lime et Bird, l'Italo-américain Helbiz et le Franco-néerlandais Dott. Le projet de la municipalité prévoit une phase expérimentale de deux ans.

Un nombre maximal de 16.000 trottinettes y a été fixé, avec les règles habituelles de fonctionnement --des engins bridés à 25 km/h, réservés en théorie au plus de 14 ans, l'interdiction de rouler sur les trottoirs, etc.

Autre obstacle typiquement romain, omni-présent et que découvre très vite le conducteur de l'engin: les pavés! Difficile de les éviter dans les rues et ruelles de la Ville éternelle qui donnent vite au moindre trajet comme un désagréable hoquet et des crampes dans les bras dignes d'un Paris-Roubaix (course cycliste française surnommée «l'enfer du nord» pour ses secteurs pavés).